Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14003 Karma: 10075

Avec un rebond en plus





Guy Hits Back To Back Bulls-Eye With An Axe - 1119124



Mais ça marche pas a tous les coups





Guy Attempts Axe-Throwing For An Hour But Fails At Every Try - 1144739

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:56