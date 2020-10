Options du sujet Imprimer le sujet

angetocard Un ride impressionnant pour ne pas louper son date Tinder 0 #1

angetocard







Le français Alexandre Chambet dévoile une session ride complétement folle dans la forêt et les rues de Lausanne pour ne pas louper son date tinder.

LeCromwell Re: Un ride impressionnant pour ne pas louper son date Tinder 0 #3

LeCromwell

Mettre en scène un ride pour un rdv tinder

C est un peu comme scénariser son passage aux toilettes non

C est un peu comme scénariser son passage aux toilettes non

Wiliwilliam Re: Un ride impressionnant pour ne pas louper son date Tinder 0 #6

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30874 Karma: 9240



aucun respect + les femmes ne sont que des successions de conquêtes + les plans sur la bière/le boxer/les poses forcées pour montrer les gros muscles







Tout ce que je déteste. Mais heureusement qu'il a fait cette mise en scène. On aurait jamais pu se douter que c'était un con s'il s'était contenté de faire une vidéo de ride. aucun respect + les femmes ne sont que des successions de conquêtes + les plans sur la bière/le boxer/les poses forcées pour montrer les gros musclesTout ce que je déteste. Mais heureusement qu'il a fait cette mise en scène. On aurait jamais pu se douter que c'était un con s'il s'était contenté de faire une vidéo de ride.

