angetocard Saut d'une Grue de 24 mètre en pleine ville #1

Je poste trop





Le crew de parkour Wizzy Gang saute d'une Grue de 24 mètre en pleine ville [ A partir de 9:33] :

Wiliwilliam Re: Saut d'une Grue de 24 mètre #3

@alfosynchro Ils veulent kiffer. Tu peux pas test.

nb: les gens ne savent plus dire "s'il vous plaît"? (à 2min15)



nb: les gens ne savent plus dire "s'il vous plaît"? (à 2min15)

FanadeReusKo Re: Saut d'une Grue de 24 mètre #4

Je m'installe



... parce-que 10 minutes de blabla pour 10 secondes de vidéo...





On SAUTE d'une GRUE de 24 mètres en pleine ville | CLIFF DIVING Rectification du lien...... parce-que 10 minutes de blabla pour 10 secondes de vidéo...On SAUTE d'une GRUE de 24 mètres en pleine ville | CLIFF DIVING

