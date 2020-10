La musique pour les nuls

Je viens d'arriver Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 21

https://www.aiva.ai/



Vous rêvez de composer de la musique classique, pop, électro, etc. , mais vous êtes nuls, sans talent et vous n'avez aucune formation dans le domaine ? Pas de panique!!! Sur AIVA, une intelligence artificielle s'occupe de tout... ^^



Pour être honnête, j'ai essayé et ce n'est pas ouf mais par moment je suis tombé sur des petites pépites.



