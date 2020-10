La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30879 Karma: 9246

Résolu: c'était Medieval Lord



Je cherche un jeu vidéo des années 2000.

Style médiéval , il fallait construire et agrandir une ville et gérer des caractéristiques basiques (eau/nourriture/sécurité..etc).

Les batiments se développaient en fonction de la présence de ces bonus.

Plus une maison avait accès à la sécurité, la religion, la bouf ..etc plus la maison était évolué.

Il n'y avait pas de gestions de l'armée, c'était géré automatiquement pendant des "phases d'attaque/défense".

On évoluait en solo sur une grande map. je dirais que ça ressemble à banished mais sans la gestion individuelle de la population.



(ça n'est ni un jeu de la série total war, ni un jeu de la série Civilization, ni un jeu de la série Anno, ni un jeu de la série AoE)



Si ça parle à quelqu'un...

