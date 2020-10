Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Le colombien Miguel Angel Lopez adore chuter (apres le TDF / voici le Giro) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4409 Karma: 4662









Renaud Breban - #Replay / #Giro Chute surprenante de Miguel Angel Lopez (AST) ! Il voulait freiner mais au même moment, il se prend un nid de poule... https://t.co/amJtlyO3Vn Renaud Breban - #Replay/ #GiroChute surprenante deMiguel Angel Lopez (AST) ! Il voulait freiner mais au même moment, il se prend un nid de poule...

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:45