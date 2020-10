Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Jolie prise d'un motard 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42620 Karma: 18438 Un homme attrape un sac en plastique alors qu'il circule à moto sur une autoroute.





Motorcyclist makes a nice catch on the freeway - GoPro MAX (4K UHD)

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:14