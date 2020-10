Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Genshin Impact Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Malgré l'apparence "manga-animé" des personnages et la ressemblance avec le dernier Zelda, ce jeu de l'éditeur et développeur miHoyo n'est pas Japonais, mais Chinois. Genshin Impact qui vient tout juste d'être lancé à la fin du mois de septembre est en train de battre record sur record et de séduire la communauté des gamers. Ce free-to-play qui a coûté 100 millions de dollars en développement et marketing est en train de devenir le jeu chinois le plus célèbre de l'histoire de l'industrie du pays dans un marché mondial toujours dominé par les studios japonais, américains et européens.



En Chine, le jeu est devenu la deuxième application la plus rentable de l'AppStore en quelques jours. Le jeu a aussi enregistré un nombre considérable de précommandes : "5,3 millions de personnes pré-enregistrées sur le site web en dehors du territoire chinois. Localement, on en compte 16 millions sur l'ensemble des plateformes", note nos confrères de Jeuxvideo.com citant des sources du South China Morning Post.



Pourquoi un tel succès ?

Un jeu n'a pas besoin d'être gratuit pour triompher. Il faut qu'il soit séduisant, stable, amusant, addictif et surtout qu'il offre des contenus, des contenus et encore plus de contenus. C'est la seule façon pour ces titres gratuits de survivre sur le long terme : un grand nombre de joueurs actifs et une rémunération moins directe avec des coffres gorgés de nouveaux personnages et armes aléatoires à acheter avec quelques euros si vous avez tel ou tel objet en vue. Rassurez-vous, vous pouvez toujours jouer à Genshin Impact sans jamais toucher une seule fois votre carte bancaire. Mais nous ne doutons pas que miHoyo fera tout pour rendre la tentation insoutenable.

SOURCE



La bande originale de Genshin Impact est composée par Yu-Peng Chen de @HOYO-Mix. Cette vidéo vous montre l'enregistrement de la musique qui sera propre à la région de Liyue.

L'Orchestre symphonique de Shanghai et des musiciens traditionnels se rencontrent pour donner vie aux mélodies enchantées de Liyue que vous pourrez retrouver dans Genshin Impact.





shinix Re: Genshin Impact 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/03/2015 13:40 Post(s): 561 Karma: 987 Perso je l'aime bien, je suis niveau 12 de jeu, je comprends pas encore tout mais c'est plaisant à jouer. À voir avec le temps si on ne fait pas vite le tour par contre et si l'aventure est possible réellement sans payer des sommes astronomique.

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:51



