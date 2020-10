Comment passer de 0 a 100k abonnés en 3 jours

Je m'installe Inscrit: 08/08/2004 12:45 Post(s): 369





Un certain Patrick Muller qui publie tout les jours des vidéos poétique de plutôt bonne qualité était jusqu' il y as quelques jours inconnu de tous (38 abonnés, quelque menu vues)

https://www.youtube.com/user/balthazar1138



Des jours #1027 - Lorgnette





Il est depuis passé dans cette vidéo du youtubeur Amixem a 10min07:



CES VIDÉOS YOUTUBE N’ONT JAMAIS ÉTÉ VUES (et ça aurait dû rester comme ça) #4



Il arrive maintenant au 100 000 abonnés !

