Un pilote de kart pète un câble

Et après la course, il a remis le couvert :









Source : Lors des finales du Championnat du monde de karting ce dimanche 4 octobre en Italie, le pilote italien Luca Corberi a complètement pété un câble suite à son abandon :Et après la course, il a remis le couvert :Source : https://www.leparisien.fr/sports/mondial-de-karting-le-coup-de-folie-d-un-pilote-italien-contre-un-adversaire-04-10-2020-8396799.php

Je m'installe Inscrit: 23/07/2004 16:48 Post(s): 220 On peut dire que lui il va être é"kart"é des courses pendant un bon moment !

