The Social Dilemma [Derrière nos écrans de fumé]

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3973 Karma: 2597



Derrière nos écrans de fumée



Salut ami(e)s Koréusien(ne)s ! Je viens de regarder "The Social Dilemma" sobrement traduit dans la langue de Molière par "Derrière nos écrans de fumée" sur Netflix. Et si j'ai bien aimé la forme de ce documentaire mêlant fiction et interview, je dois avouer que sur le fond je n'ai appris que peu de chose.



Par contre je me demandais ce que les autres personnes pensent de l'avenir qui se dessine vis à vis de cette omniprésence des algorithmes dans nos décisions, captation d'attention, et surtout dans le basculement des gens dans un mode de pensée souvent radical plus ou moins imposé par le contenu qu'on leur propose sur internet. Je ne cache pas que cette interrogation est aussi en partie dû parce que je fréquente le forum depuis de longues années, et que j'ai la sensation de voir que le schisme entre les avis est de plus en plus tranché et que les idées sont bien plus fermes et arrêtées qu'il y'a quelques années.



Pour ceux qui ont vu le documentaire, qu'en avez vous pensé ? Retenu ? Vous sentez vous concerné ou partagez vous certains point de vu avec ce qui est énoncé ? Ou alors n'êtes vous pas d'accord sur certaines choses soulevées ?



(pour les autres, n'hésitez pas à le regarder, il est vraiment intéressant)









PS. notez juste l'ironie de ce documentaire traitant des algorithmes qui régissent notre vie, quand Netflix fait de même avec ses suggestions personnalisées. Cela n'enlève en rien la qualité du programme.

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:01