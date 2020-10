Regarder un match de foot au restaurant

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42623 Karma: 18456 Un homme regarde un match de football tout en dînant avec sa copine dans un restaurant.



téléphone front tête

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:59

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 663 Karma: 705 Vous reprendrez bien un peu de tumeur au cerveau ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:22