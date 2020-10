Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Le Bizarreum 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7681 Karma: 6598 Ça fait un petit moment que je suis l'évolution de cette chaîne qui s'intéresse au sujet très large de la mort. Je trouve les vidéos très intéressantes, et parfois presque nécessaires, quand je m'aperçois à quel point notre rapport à la mort, dans nos sociétés dites "développées", est devenu difficile (pour ne pas dire impossible dans certains cas).



J'ouvre ce sujet unique avec la dernière vidéo en date, qui m'a fasciné.









Faux enterrement en Corée du Sud

Contribution le : Aujourd'hui 19:49:20

alfosynchro Re: Le Bizarreum 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7444 Karma: 3102 Y a pas d'mal !

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:30