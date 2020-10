Azureus : The Animated Serie

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3809 Karma: 3180





On sent qu'il y a eu du progrès dans les compétences en animation, qui étaient déjà bonnes à l'époque ! J'ai hâte de voir si ce projet va aboutir ou non ! Souvenez vous, c'était il y a un peu plus de dix ans en article sur le forum, un court film d'animation appelé Azureus Rising.Eh bien le studio qui avait créé cette animation a publié hier un court teaser sur ce qui devrait apparemment être une série animéAZUREUS: The Animated Series "First Look Preview"On sent qu'il y a eu du progrès dans les compétences en animation, qui étaient déjà bonnes à l'époque ! J'ai hâte de voir si ce projet va aboutir ou non !

Contribution le : Aujourd'hui 08:22:15