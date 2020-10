Options du sujet Imprimer le sujet

Cedub Un contrôleur de train très perspicace 2 #1

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1131 Karma: 1036



Un contrôleur est sur le point de se faire berner par des resquilleurs.. Qui sera le plus malin..!!

Contribution le : Aujourd'hui 08:51:08

-MaDJiK- Re: Un contrôleur de train très perspicace 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3585 Karma: 1261 N'empêche qu'ils s'enfuient quand même...

Je croyais qu'il appellerait la police pour les choper à l'arrivée.

Contribution le : Aujourd'hui 09:01:54

Adr1enb Re: Un contrôleur de train très perspicace 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 7955 Karma: 1509 Depuis quand un contrôleur filme avec une GoPro..?

Contribution le : Aujourd'hui 09:17:10

thazhok Re: Un contrôleur de train très perspicace 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 3164 Karma: 2300 sans vouloir être désobligeant et au risque de froisser quelqu'un, où est le "très" perspicace ici ?



Chuis encore à côté de la plaque ?





Par contre une fuite pareil pour 2 pov ticket ...

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:48