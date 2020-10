Options du sujet Imprimer le sujet

Accrocher astucieusement sa remorque

jopopmk

je m'y attendais mais j'y croyais aussi à fond!

C'est déjà pas mal, il n'y a plus qu'à pivoter la remorque, ce qui est déjà plus faisable que de l'avancer/reculer.

Mais l'astuce est limitée à l'aube, ou tard le soir, les jours de grand soleil.



Mais l'astuce est limitée à l'aube, ou tard le soir, les jours de grand soleil.

C'est quoi ces vidéos d'attelage ce matin, il y a une promo?

