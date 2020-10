Régis dans une usine de coton + Choc frontal entre un motard et une voiture

Je suis accro Inscrit: 16/03/2015 13:40 Post(s): 567 Karma: 995





#2 Un petit âme sensible peut-être ? ^^ et il me semble que c'est pas le motard mais la voiture qui percute le motard #1: Oh le con !#2 Un petit âme sensible peut-être ? ^^ et il me semble que c'est pas le motard mais la voiture qui percute le motard

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:58