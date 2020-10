Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une poussette percute un bus 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42632 Karma: 18476





https://www.facebook.com/ticavision.cr/videos/1138841329871413 En chargeant des courses dans sa voiture devant un supermarché à Alajuela, au Costa Rica, une maman se s’aperçoit pas que sa poussette se met subitement à rouler sur le parking avant de percuter un bus qui circule dans une rue de la ville. Heureusement, le bébé s'en est sorti indemne.

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:55

Avaruus Re: Une poussette percute un bus 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7685 Karma: 6608 Oh purée, ça aurait pu vraiment très mal tourner...

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:27