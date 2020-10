Quelle type de voiture vaut-il mieux acheter ? Et quand ?

Je m'installe Inscrit: 01/01/2014 13:47 Post(s): 184 Karma: 115

@Twiiiix Merde, j'avais déjà posté une ou deux fois avant ici et on ne m'avait pas fait la remarque. Je transfère ça sur Le Bar.



Est-ce qu'il est possible de supprimer ce post ? Si oui je ne trouve pas

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:03