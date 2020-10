Un kurde a dédié sa vie à la recherche et à la désactivation de mines

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7689 Karma: 6615



Kurdish man spent his life clearing remnant mines from Iran-Iraq war



Hoshyar Ali a passé une grande partie de sa vie à rechercher et à désactiver les mines de la guerre Iran-Irak (1980-1988). Il vit à Halabaja, dans une région Kurde de l'Irak. Il a commencé ce travail en 1981, quand il était encore un combattant Peshmerga. À cause de cette activité, il a perdu ses deux jambes, son fils, un frère et un assistant.



Il explique son choix :

"Je le fais pour le bien de l'humanité, en suivant le précepte du Coran qui dit que "si quelqu'un sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière". J'ai détruit de nombreuses mines, ce qui me donne le sentiment d'avoir sauvé beaucoup de vies. C'est ce qui me pousse à continuer pour écarter les gens du danger."



Il explique avoir désactivé 2.386.000 mines, nettoyé 540.000 dunam (= 540.000km²) de terrain, sauvé 160 personnes et récupéré (détruit?) 2.700 bombes au cours de la guerre contre l'État Islamique.



Apparemment, certains espaces qu'il a pu déblayer de mines sont devenus des terres agricoles pour les gens du coin.



Il fait maintenant le tour des écoles pour faire de la prévention sur la dangerosité des mines.

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:03