Lucky-Luke Quelle type de voiture vaut-il mieux acheter ? Et quand ?

Je m'installe Inscrit: 01/01/2014 13:47 Post(s): 184 Karma: 115 Une analyse du bilan carbone de l'achat et du cycle de vie d'une nouvelle voiture essence, diesel, hybride, hybride rechargeable et électrique.

L'analyse prend en compte le CO2 de la fabrication de la voiture, son CO2 lorsqu'elle roule, ainsi que le CO2 pour fabriquer son carburant.





Aujourd'hui 18:45:16