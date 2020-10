Options du sujet Imprimer le sujet

Don-DPK Recherche court métrage Scouts écrasé 1 #1

Je m'installe Inscrit: 11/03/2008 00:23 Post(s): 275 Karma: 207 Bonjour,



Je cherche désespérément un court-métrage dans lequel deux mecs qui masacre des scouts.



Tout d'abord, il s'écrase un scouts en voiture.

Un second arrive, il le tue pour ne pas laisser de temois.

Ainsi de suite, c'est un véritable massacre.



Contribution le : Hier 23:54:56