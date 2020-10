Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Ennio Morricone - Venice 2007 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42640 Karma: 18491 Le concert pour la Paix d'Ennio Morricone, de Susanna Rigacci et l'orchestre symphonique de Rome à Venise en novembre 2007.





Ennio Morricone - Peace Notes @ Piazza San Marco,Venice 2007

Contribution le : Aujourd'hui 03:14:27

.

Penser le Rien n'est jamais penser à rien. _________________