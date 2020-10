Options du sujet Imprimer le sujet

zoneh un homme armé face à la foule

Peaceful Jonathan Price Vigil Turns Tense Following Armed Man's Appearance

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2567 Karma: 2132 Seul, même avec une arme, on ne survie pas face à une foule en colère. ça aurait pu tourner au drâme si la proportion d'excités avait été un peu plus élevée. Etre armé ne fait rien avancer.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30901 Karma: 9267 ça rend con une foule. :S

Hé béh, j'ose même pas imaginé ce qu'il se serait passé si la personne armée avait été physiquement attaquée.

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1351 Karma: 1708 "Le quotient intellectuel d'une foule est égal à celui du plus imbécile de ses membres." Jean Dion



Je dé p lore les f oules...

