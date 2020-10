Options du sujet Imprimer le sujet

Kenny Nouvelle plateforme de visioconférence NVIDIA Maxine

Inscrit: 01/09



Nvidia annonce une nouvelle plate-forme de visioconférence alimentée par l’intelligence artificielle, nommée Nvidia Maxine, qui, selon elle, peut surmonter certains des obstacles qui affectent les appels vidéo.



Maxine traitera les appels et améliorera la qualité des appels grâce à l'intelligence artificielle.

Contribution le : Aujourd'hui 11:57:49