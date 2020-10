Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Un météore impressionnant illumine le ciel de Monterry au Mexique 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3815 Karma: 3187 Dans la nuit du 6 au 7 Octobre, un météore s'est désintégré dans le ciel de Monterry au Mexique.



Vous navigateur est trop vieux



Le même météore pris par une caméra de vidéosurveillance



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:01