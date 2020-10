Options du sujet Imprimer le sujet

Un battle de piano dans le metro de Londres.

Ca commence par deux trois notes...



Epic Piano Battle Brings Crowd To A Standstill

Re: Un battle de piano dans le metro de Londres.

@alfosynchro pareil. Depuis je pousse mes enfants a apprendre mais ma femme ne me soutiens pas. Alors je leurs répètes combien ils vont regretter. Mais finalement c edt comme pisser dans un violon

