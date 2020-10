Des femmes prennent la pose devant un crocodile

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42641 Karma: 18496

Des femmes prennent la pose pour être photographiées devant un crocodile au Top End Safari Camp à Darwin, en Australie.





Oh Snap! Posing Tourists Given Fright in Crocodile Prank photo

Contribution le : Aujourd'hui 15:52:55