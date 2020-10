Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Timelaps d'une belle mer de nuages 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7728 Karma: 6656



Le phénomène qui crée ces formes est appelé "onde de gravité" ("gravity wave" en anglais). Quelques Le phénomène qui crée ces formes est appelé "onde de gravité" (en anglais). Quelques petites explications (en anglais) sur ce phénomène, assez accessibles je trouve (j'ai plutôt compris le peu que j'ai lu).

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:30