Avaruus Belle performance d'un enfant avec 8 marqueurs 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7728 Karma: 6655



Après avoir emboîté 8 marqueurs, un enfant les lance en les faisant tourner pour tenter de les faire retomber en équilibre.

Contribution le : Aujourd'hui 18:28:39

alfosynchro Re: Belle performance d'un enfant avec 8 marqueurs 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7475 Karma: 3110 Il ne manquerait plus que, par mégarde, il efface son exploit de la caméra ...

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:56