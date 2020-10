Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4184 Karma: 53

Bonjour tout le monde,



Comme certains le savent peut-être déjà, je suis prof de maths depuis plusieurs années et également passionné de cinéma. N'ayant plus le temps d'alimenter mon blog mais étant frustré de ne plus parler cinéma, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure Youtube et je pensais que c'était un bon endroit pour avoir des avis sur cette première tentative.



Il faut savoir que je n'y connais rien en enregistrement de sons, en montage vidéo ni en quoi que ce soit d'artistique, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour parler du cinéma à travers mon métier. Comme c'est purement amateur, je n'ai pas osé mettre ça dans la chambre des liens et je la poste donc sur cette partie du forum peut-être plus adéquate.



Même si je pourrai toujours me justifier en disant que je n'ai jamais fait ça avant, que c'est la première fois que j'utilise un micro et que j'ai acheté un matériel de merde à 15€, ça ne changera pas votre vision de la chose et je sais que, sur Koreus, j'aurai des avis certes tranchés, mais honnêtes.



Voilà, je viens donc de terminer la vidéo de présentation de ma chaîne et je ne suis pas contre quelques retours, car j'aimerais savoir dès maintenant ce que je peux améliorer ou, dans le pire des cas, s'il est complètement inutile pour moi de continuer.



Merci !





Présentation - Sebmagic, prof de maths cinéphile

