Feu dans une friteuse

Vous navigateur est trop vieux L'huile d'une friteuse s'enflamme dans une cuisine. Que va faire l'un des employés du restaurant ? Couvrir la friteuse pour étouffer le feu ou verser un seau d'eau ? Faites vos jeux !

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2587 Karma: 2151 Ils attendent quoi ? Que ça s'arrête tout seul ? ... Ah ok ils n'ont pas été formés, aucune instruction en cas de feu d'hydrocarbure/huile. Finalement ils auraient dû continuer à regarder, ça aurait été moins pire.

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6234 Karma: 4024 @Skwatek

Faites vos jeux avant de regarder je suppose sinon c'est d'la triche?



Je dirais qu'il va se coucher sur la friteuse pour faire barrière de son corps.



Bon, maintenant allons voir...

Je suis accro Inscrit: 11/04/2017 13:13 Post(s): 813 Karma: 619 Pas de formation aux risques, eh ben...

