La Flamme - Teaser



Nouvelle mini série parodique de Jonathan Cohen et Jérémie Galan, librement adaptée du format américain BURNING LOVE, produit par Ben Stiller, qui sera diffusée les 12, 19 et 26 octobre sur Canal +.



Evidemment, c’est de la comédie. Jonathan Cohen sera Marc, pilote de ligne, qui espère bien trouver l’amour éternel. Ou quelque chose comme ça. 12 candidates sans foi ni loi (notamment) vont s'écharper pour lui.

