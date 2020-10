Il avoue à Macron qu'il roule sans permis.

Options du sujet Imprimer le sujet

Ca n'en reste pas moins cocasse !





Un peu de contexte pour expliquer la vidéo... Un chauffeur, félicité par Emmanuel Macron pour le travail qu'il fait suite aux inondations dans les Alpes-Maritimes, avoue au président qu'il est emmerdé car il n'a plus le permis. Le maire vient donc au secours du chauffeur en expliquant que le camion a été réquisitionné face à l'urgence de la situation.Ca n'en reste pas moins cocasse !

