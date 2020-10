un chat tombe d'un immeuble et mets KO un passant

Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 228 Karma: 300



L'histoire n'est pas nouvelle donc désolé si DJ,



Alors qu’il marche avec son chien le 12 juillet dernier, la tête de Gao Fenghua sert d’amortisseur à la chute de ce félin, tombé depuis un balcon assez élevé. Les caméras de surveillance montrent l’homme tomber brutalement à terre, inconscient. Tandis que le chien se dirige rapidement vers le chat, comme pour le sermonner, les passants qui déambulaient à proximité restent pétrifiés face à l’incident. Finalement, plusieurs personnes arrivent sur les lieux, dont le propriétaire du chat, M. Yu, selon le fils de Gao Fenghua, Gao Xiansheng, interrogé par la plateforme chinoise Pear.

Une fois arrivé à l’hôpital, il doit y rester pendant 23 jours et suivre un traitement de physiothérapie. Sa famille a depuis demandé à M. Yu une compensation financière pour les frais d’hospitalisation et la thérapie causés par la chute de son chat. Selon le « Daily Star », M. Yu n’aurait pour l’instant accepté de payer que 60.000 yuans (environ 7.300€), loin des 150.000 yuans réclamés (plus de 18.000€).

