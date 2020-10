Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42660 Karma: 18548

Un camion s'encastre parfaitement dans un magasin à Zhaotong, en Chine. Hop, garé ! Personne n'a été blessé.





Chinese pedestrian narrowly avoids being hit by truck smashing into shop

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:25