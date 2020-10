Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Chuter en moto avec classe 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 280 Karma: 448





@MotoGP @JoanMirOfficial https://t.co/chIZVa9nwH Au Grand Prix de France de moto GP l'espagnol Joan Miro est tombé de sa moto avec élégance :@MotoGP @JoanMirOfficial

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:16

Loom- Re: Chuter en moto avec classe 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 5927 Karma: 2439 Ouais je viens de le voir aussi cette course bonne réception.



Belle course au passage, dommage pour Fabio.

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:52