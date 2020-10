Bateau volant ( FOILS en action)

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1856 Karma: 379

Pour explication, la vitesse de déplacement génère sur les foils une portance hydrodynamique capable de soulever la coque du bateau totalement hors de l'eau. Le but de ce transfert de portance est de réduire la traînée de la coque (frottement et vagues) et de réduire la puissance nécessaire à la vitesse de croisière.





Jetfoil 種子島 西之表港 ジェットフォイル トッピー3 種子屋久高速船 2018.3.10

