erragan Plongeur seul à 220m de profondeur attaqué par un espadon 5 #1

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1858 Karma: 387 La vidéo d'un rov filmant un plongeur à saturation travaillant à 222m de fond qui se fait planter par un espadon.

Heureusement l'espadon c'est planté dans la protection des bouteilles et le plongeur à pu se mettre en sécurité dans la tourelle de plongée.





L'attaque incroyable d'un espadon

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:10

erragan Re: Plongeur seul à 220m de profondeur attaqué par un espadon 0 #4

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1858 Karma: 387 JCM77 il va se faire déséquiper par ces collègues et j'imagine qu'une fois l'espadon décroché ils ont du aller faire une vérif du materiel il va se faire déséquiper par ces collègues et j'imagine qu'une fois l'espadon décroché ils ont du aller faire une vérif du materiel

Contribution le : Aujourd'hui 18:04:39

