Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh La teu-pu du 34500 NSFW 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3987 Karma: 6093 Alors ca passe sur YT donc théoriquement c est applicable sur koreus. Je sais pas.



Il y a quand même certains moment émouvants.



Contribution le : Aujourd'hui 21:45:03

PurLio Re: La teu-pu du 34500 NSFW 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11018 Karma: 10353 @Jinroh, faut pas que tu restes seul le week-end sur ton ordinateur. J'sais pas moi, sors dans Roubaix, respire un grand coup, profite des beautés de la ville.

Contribution le : Aujourd'hui 21:54:15

Jinroh Re: La teu-pu du 34500 NSFW 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3987 Karma: 6093 @PurLio t fou dos pas que je suis de roubaix!!! Elle pourrait me retrouver et peut etre...me joystikcer!

Contribution le : Aujourd'hui 21:59:23