How Many Potatoes Does It Take To Run DOOM?



Le youtubeur de la chaîne Equalo a voulu faire un test : faire tourner le jeu Doom sur une calculette TI-84+ alimentée seulement par des pommes de terre. Le projet semble fonctionner, mais ça n'a pas l'air d'être facile de rester dans la même pièce que les patates.^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:16