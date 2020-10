Créer une simulation de trou noir dans une table basse

Options du sujet Imprimer le sujet

Simulated Galaxy Inside a Table (Mark Rober Style)



Amir Creator s'est amusé à créer une table basse simulant une galaxie, avec un trou noir supermassif au milieu et des étoiles autour qui seraient, avec le temps, avalées par le trou noir.





