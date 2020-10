Siphonnage infini

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7773 Karma: 6744

La question est : comment a-t-il réalisé l'animation ? Parce que s'il l'a faite en stop motion, il s'est quand même bien fait chier.^^



Sinon j'adore la description de la chaîne quand on va dans "à propos" : "this channel is about videos that seem too impossible as if they were not real."

[cette chaîne propose des vidéos qui semblent totalement impossibles, comme si ce qu'elles montrent n'était pas réel]



Tu m'étonnes.

Contribution le : Aujourd'hui 18:50:26