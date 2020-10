Il se fait suivre par un puma pendant 6 minutes lors d'un footing

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 792 Karma: 1001









KSL NewsRadio - WATCH: "C'mon dude! I don't feel like dying today!" A cougar stalked a man for over 6 minutes during his run through Slate Canyon near Provo.



La vidéo de 6 minutes :

Kyle Burgess faisait son footing à Canyon Slate près de Provo dans l'Utah, quand il tombe nez à nez avec une femelle puma et ses petits. La femelle le prend alors en chasse pendant 6 longues minutes durant lesquelles elle va tenter d'intimider le joggeur. Il faut savoir que les pumas n'attaquent jamais de face, mais déclenchent la fuite de leur proie pour leur bondir dans le dos. Il finira pas faire fuir l'animal en lui lançant une pierre (bien que le fait de la ramasser l'expose temporairement).

