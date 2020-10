La réponse de Joe Biden au clip de Trump avec le Dr. Fauci

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3932 Karma: 2124





Joe Biden - Donald Trump is running TV ads taking Dr. Fauci out of context and without his permission. So, here’s a message from the President in his own words.



Contexte pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique américaine :

La campagne de Trump à produit un clip promotionnel dans lequel des propos du Dr Fauci ont été détourné de leurs sens pour faire croire à un soutient de sa part. (



La réponse de Joe Biden prend donc la forme d'un détournement de discours de D. Trump en lui faisant dire :

J'échoue à contrôler l'épidémie de Coronavirus alors j'ai utilisé le Dr Fauci dans une pub pour dire que je fait un bon travail. Mais c'est faux. Il n'a jamais dit ça.



**Extrait NBC News** Le Dr Fauci à dit à Nbc news : "Ils l'ont fait sans ma permission et sortit mon commentaire de son contexte."



