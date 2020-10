Les 10 plus grandes inventions de l'antiquité

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2602 Karma: 2161

Pareil qu'@Avaruus : fond et choix du contenu très intéressants, mais la forme pêche par son manque d'entrain, de rythme. Le personnage d'Archimède est pour cela bienvenu, mais insuffisant.

Il faudrait plus de dynamique.

Le choix d'un micro cravate est bon. La voix est nette.



PS On notera la faute de conjugaison "On reprends". Gloups!

