Se marier dans les transports en communs + Trottinette renversée

Un homme à trottinette renversé sur un passage pour piétons





Elderly Driver Clips Man on Electric Scooter || ViralHog



Ces situations deviennent de plus en plus compliquées.



Autant quand ce n'était que des pietons qui traversaient tu voyais facilement les individus et tu cédais le passage.

Maintenant avec le developpement des vélos, trotinettes, hoverboard & Co qui arrive à des vitesses relativement élevées, des fois il faut se tordre dans tous les sens dans sa voiture pour checker le danger.



Les Passages piétons/vélo devraient être plus éloignés du carrefour de manière à ce que les voitures soit à angle droit avant de les traverser pour avoir une bonne posture pour les contrôles.

Ou alors obliger les usagers à traverser à pieds/avec une limite de vitesse maximum.

Ou alors mettre en place des feux décallés.



Contribution le : Aujourd'hui 11:24:24