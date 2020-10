Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67696 Karma: 29905

Tortue de mer coincée dans des branches à Burdekin en Australie





Australian Rescues a Sea Turtle Caught in Some Brambles || ViralHog



Un chien sur une chaise rate son high five





Dog Goes Down During High Five || ViralHog

