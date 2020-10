Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une corvette passe sous un pont 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67699 Karma: 29905 Une C6 Corvette Z06 passe sous un pont à 330 km/h à Juarez au Mexique





Corvette Speeds Past in Seconds || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:52

Avaruus Re: Une corvette passe sous un pont 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7782 Karma: 6760 Peut-être qu'elle en vient, de sous le pont, mais comme on ne le voit pas et qu'il n'a aucune importance dans la vidéo, c'est peut-être pas l'info à mettre en avant.^^



Sinon j'aurais bien aimé une vue de l'intérieur de la Corvette. Ça doit être assez fou. Sous un pont ?Peut-être qu'elle en vient, de sous le pont, mais comme on ne le voit pas et qu'il n'a aucune importance dans la vidéo, c'est peut-être pas l'info à mettre en avant.^^Sinon j'aurais bien aimé une vue de l'intérieur de la Corvette. Ça doit être assez fou.

Contribution le : Aujourd'hui 13:41:47