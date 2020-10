Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Quand ton Pote vient te réveiller en pleine nuit pour t'annoncer une bonne nouvelle 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4449 Karma: 4736

L’économiste Paul Wilgrom apprend en pleine nuit qu’il a gagné le prix Nobel

Contribution le : Aujourd'hui 02:47:27